İletişimciler, BTK kararının ertelenmesini istedi

İDA tarafından yapılan yazılı açıklamada şöyle dendi:

“Ülkemizin yaşadığı büyük felaket iletişimin ve iletişim araçlarının hayatiyetini bir kez daha ortaya çıkardı. Deprem felaketinin yaşandığı illerimizde enkaz altındaki pek çok can iletişim araçları ve platformlarının yönlendirmesi ile kurtuldu. Yardım konusundaki yönlendirme ve organizasyonların da önemli kısmı sosyal medya platformları üzerinden gerçekleştirildi ve gerçekleştiriliyor.

Ne yazık ki en çok insani ihtiyacın duyulduğu bugünlerde bazı sosyal medya uygulamalarına erişimin 5651 sayılı kanunun ilgili maddeleri çerçevesinde Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) tarafından kısıtlandığını öğrendik. Böyle bir dönemde sosyal medya platformlarına yönelik sebebi ne olursa olsun bant daraltılması gibi erişimi zorlaştıran veya önleyen uygulamaları zamansız buluyor, yetkililerin bu kararlarını yeniden gözden geçirmelerini ve ilgili kararın ertelenmesini istiyoruz.”