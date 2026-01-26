Kar rulosu nedir? Kar rulosu nasıl oluşur? Türkiye'de kar rulosu oluşumu var mı? Ilgaz Dağı'nda kar rulosu mu oluştu?

Ilgaz Dağı'nda nadir görülen doğa olayı: Kar ruloları oluştu
Batı Karadeniz’in önemli kış turizmi merkezlerinden Ilgaz Dağı’nda, doğanın nadir görülen sürprizlerinden biri ortaya çıktı. Kastamonu–Çankırı sınırında yer alan bölgede, rüzgarın etkisiyle oluşan kar ruloları dikkat çekici görüntüler oluşturdu.
Geçtiğimiz haftalarda etkili olan yağışların ardından kar kalınlığının yaklaşık 80 santimetreye ulaştığı Ilgaz Dağı’nda, zemindeki karın rüzgarla koparak yuvarlanması sonucu meydana gelen bu doğal oluşumlar, mesafeye bağlı olarak farklı büyüklüklere ulaştı.
Türkiye’nin önde gelen kayak ve kış turizmi merkezleri arasında gösterilen Ilgaz Dağı ve Büyük Hacet Tepesi çevresinde oluşan kar ruloları, bölgeye gelenlerin ilgisini çekti.
Kaynak: Anadolu Ajansı - AA