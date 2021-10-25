İlgezdi: Hülle yoluyla müdür atamaları yapıldı

CHP Halkla İlişkiler, Sağlık, Kültür ve Sanattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan şube müdürlüğü sınavları ve mülakatlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

İlgezdi yazılı açıklamasında şunları aktardı:

“Bakanlık şube müdürlüğü sınavında yazılıdan yüksek puan alanlar elenirken; 77.79, 79.17 gibi puan alanlar yüksek sözlü notları ile asil listede yer aldı. Yüksek yazılı puanı alanlar düşük sözlü puanları ile elenirken ya da yedekte kalırken, yazılıdan 10-12 puan düşük alanlar, yüksek sözlü notları ile asil listeye kondu. Bu torpilin, insan kayırmanın itirafıdır.”

İlgezdi, açıklamanın devamında şu bilgileri verdi:

"11 ismi tespit ettik"

“Sınavları kazanamayanlar sınavsız kadro olan müdür yardımcılığına atanıp merkeze şube müdürü olarak geçiyor. Sınavdan yüksek puan alanlar da eleniyor. Böyle bir adalet ve etik olamaz. Sadece Opera ve Bale Genel Müdürlüğü’nden hülle yolu ile şube müdürü olan 11 ismi tespit ettik. 12’nci isim için de çalışma yapıldığını biliyoruz. Ankara Opera ve Bale Müdürlüğü’nde boş bulunan müdür yardımcılığı kadrosuna hülleyle ataması yapılacak bir isim konuşuluyor.”

Hülle ile şube müdürü olanlar arasında 3 şoför bulunduğunu belirten CHP’li Akkuş İlgezdi, “Şube müdürü olarak atanan şoförlerden biri şeflik sınavında 48,98 puan alarak başarısız olduğu halde hülle ile şube müdürü yapılmış ve halen şoförlük yapmaktadır. Genel Müdürlük sekreteri de hülle yoluyla şube müdürü olarak atanmış ama sekreterlik görevini sürdürmektedir.” dedi.

Akkuş İlgezdi, “Sınavlar için emek harcayan, ter döken çalışanlar yüksek puanlarına rağmen elenirken, hiç sınava girmeden hülle yolu ile atananlar Kültür ve Turizm Bakanlığında adaletin ve liyakatin yok olduğunun kanıtı. Bakanlık hülle yolu ile birçok atama yaparken, yeni bir atamaya da hazırlanıyor. Bu kabul edilemez.” değerlendirmesini yaptı.