İlgi ve merakla takip ediyoruz

MESBAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali AVCI

İş dünyasındaki tüm sektörleri yakın merceğe alarak, reel sektör ve toplum arasında köprü oluşturan DÜNYA Gazetesi, Nezih Demirkent’in başlattığı ilkeli ve objektif habercilik hareketinin meşalesini 44 yıldır aynı kararlılık ile taşımaya devam ediyor.

Yarım asra yaklaşan yayın hayatında sayısız haber çalışması ile hepimizi doğru bilgi ile buluşturarak tüm şirketlerin basındaki sesi olan DÜNYA Gazetesi’ni 44’üncü yılında da büyük bir ilgi ve merakla takip etmeye devam ediyor, nice başarı dolu yıllar diliyorum.