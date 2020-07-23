İlhan Cihaner, CHP Genel Başkanlığı için adaylığını açıkladı

23 Temmuz 2020

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi Üyesi İlhan Cihaner kurultayda başkanlığa adaylığını açıkladı.

CHP 37. Olağan Kurultayı, 25-26 Temmuz'da saat 10.00'da Bilkent Odeon'da toplanacak.

Kurultaya kısa bir süre kala adaylar da belli olmaya başladı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu dışında şu ana kadar 3 partili adaylığını açıkladı.

PM Üyesi Cihaner adaylığını bugün açıklarken, Mersin eski Milletvekili Aytuğ Atıcı ve CHP Kurultay Onur Üyesi Prof. Tolga Yarman da genel başkanlık seçiminde aday olduğunu açıklamıştı.

Kurultay seyircisiz toplanacak

25-26 Temmuz'da seyircisiz toplanacak 37. Olağan Kurultay sırasında tüm hijyen kuralları uygulanacak. Delegeler ile kurultayda görevli olanların yemek ve su ihtiyaçları da parti tarafından karşılanacak.

Kurultayın ilk gününde genel başkanlık seçimi, ikinci gününde ise 60 kişilik Parti Meclisi ile Yüksek Disiplin Kurulu seçimleri yapılacak. İlk gün seçimlerinin akşam erken saatlerde bitmesi beklenirken, ikinci gün yapılacak PM seçimlerinin ise çarşaf liste olması halinde uzayabileceği ifade edildi.

CHP'de yeni parti yönetimi hafta sonu belli olacak