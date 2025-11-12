İliç maden faciası davasında iki sanığa tahliye kararı

Erzincan’ın İliç ilçesindeki altın madeninde 9 işçinin hayatını kaybettiği heyelana ilişkin, 5’i tutuklu 43 sanığın yargılandığı davada mahkeme ara kararını açıkladı.

Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, yeni bilirkişi raporu doğrultusunda sanıkların savunmaları alındı. Cumhuriyet savcısı, bazı sanıklar için tutukluluk halinin sürmesini, iki sanığın ise adli kontrolle serbest bırakılmasını talep etti.

Mahkeme, sanıklardan Shaun Keady Swartz ve Ömer Ardıç’ın tahliyesine, diğer tutuklular Ronald Guılle, Ali Rıza Kalender ve Selçuk Çiftlik’in tutukluluklarının devamına hükmetti.

Duruşma 6 Ocak 2026 tarihine ertelendi.