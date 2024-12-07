İliç maden sahası 9 işçiye mezar olmuştu: ÇED raporunu onaylayanlar hakkında karar açıklandı!

Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında 13 Şubat'ta meydana gelen heyelanda işçiler toprak altında kalmış, yürütülen çalışmalar sonucu işçilerin cenazelerine farklı tarihlerde ulaşılmıştı.

İliç'te 9 madencinin ölümüyle sonuçlanan heyelana ilişkin, olaya konu olan altın madeninin ÇED raporunu onaylayanlar hakkında 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' ve 'Çevreyi taksirle kirletmek' suçlarından soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma sonucunda İliç Cumhuriyet Başsavcılığı'nca verilen kararda, ÇED raporuna onay veren ve raporda imzası olanlar hakkında kovuşturmaya yer olmadığı açıklandı.

Kamu görevlileri hakkında pek çok suç duyurusunda bulunuldu

Başsavcılığa 22 Kasım'da sunulan bilirkişi raporunun ÇED ile ilgili bölümünün de hatırlatıldığı kararda, rapora ilişkin şu ifadelere yer verildi: "22 Kasım 2024 tarihinde başsavcılığımıza sunulan bilirkişi raporunda özetle, 'İş kazasının meydana gelmesinde, kaza sonucu oluşan ölüm, yaralanmalar ve çevrede oluşan kirlenmeye dair sorumluluğu bulunmadığı görüşüne varıldığından dolayı ÇED raporunda onay ve/veya imzası bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkililerinin kusursuz olduğu görüş ve kanaatine varılmıştır' şeklinde kanaat bildirilmiştir."

Soruşturma sürecinde başsavcılığa farklı tarihlerde dilekçeler gönderilerek 'yeterli tedbir almadıkları ve şirketin çalışmasına izin verdikleri' şikayetiyle ilgili kamu görevlileri hakkında çok sayıda suç duyurusunda bulunulduğu ifade edilen kararda, olaydan hemen sonra görevlendirilen cumhuriyet savcıları tarafından kapsamlı şekilde araştırmalar yapıldığı belirtildi.