İliç'teki maden faciasında zanlılara istenen ceza belli oldu

Erzincan'ın İliç ilçesindeki Çöpler köyünde bulunan madende 13 Şubat'ta dokuz işçinin hayatını kaybettiği heyelana ilişkin iddianame hazırlandı.

Tutuklu şüpheliler I.R.G., S.K.S, A.R.K., S.Ç. ve Ö.A. ile tutuksuz 38 zanlı hakkında hazırlanan 69 sayfalık iddianame, Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunuldu.

İddianamede, tüm şüphelilerin 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak' suçundan 2 yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Şüphelilerden altın madenini o dönem işleten şirketin Kanadalı yöneticisi I.R.G. ile C.Y.D. ve K.Ö. hakkında ayrıca 'çevreyi taksirle kirletmek' suçlarından adli para ya da toprak, suda veya havada kalıcı etki bırakması halinde 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istendi.