İlim Yayma’da büyük ödül 150 altına çıktı

İki yılda bir düzenlenen İlim Yayma Ödüllerinde bu yıl başvurular 14 Temmuz tarihine kadar sürecek. 2023 İlim Yayma Ödülleri için yapılan toplantıya İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkanı Yusuf Tülün ve İlim yayma Ödülleri Akademik Kurul Başkanı Prof. Dr. Fatih Savaşan katıldı.

Öncelik millilik bilinci

“Büyük Ödül”, “Sosyal Bilimler” ile “Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri” olmak üzere toplam üç kategoriden oluşan İlim Yayma Ödülleri’nde daha önce TL olarak verilen mükâfatlar, bu yıl altın olarak açıklandı. Bu yıl büyük ödül sahibine 150 tam altın, diğer iki ödül sahiplerine ise 50’şer tam altın verilecek. İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, başvurularda millilik bilincine sahip, toplumda yaygın etki oluşturan, Türkiye’nin ve insanlığın hayrına katkı sağlayan çalışmaları yılsonuna doğru düzenlenecek olan büyük törenle ödüllendireceklerini söyledi. Erdoğan, “Amacımız başarılı akademik kariyerlere özenilmesini sağlamak. Ödül alan akademisyenlerimizi maddi ve manevi olarak desteklemiş oluyoruz.

Araştırma alanları kamuoyuna ne kadar mâl olursa özendirici vasfı da o kadar desteklenmiş olur. İlim Yayma tarihimizde, ‘ilme hizmet ibadettir’ anlayışımızla sürdürdüğümüz çalışmalarımız artık kamuoyunun da malumunda. Eğitim alanındaki eksikleri kapatma hususunda devletimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Kendi alanımız ve kendi işimiz dışında başka bir şeyle de ilgilenmeyerek işimize odaklanarak zamanımızı değerlendiriyoruz” şeklinde konuştu.

20 yılda ödülde Nobel’i geçeriz

Bilal Erdoğan, İlim Yayma Ödülleri’nin uluslararası yankısıyla ilgili çalışmaların devam ettiğini söyledi. Erdoğan, “Bu ödüllerin uluslararası hüviyet kazanması için de çaba sarfediyoruz. Bunun bir doğal süreç olduğuna inanıyoruz. Bu vesileyle İlim Yayma gibi ülkemizde 70 yılı aşan bir geleneğin de dünyada ilmin yayılmasına katkı vermesini ümit ediyoruz” dedi. Sponsorlarla yapacakları çalışmalarla büyük ödül miktarının her yıl artmasını hedeflediklerini kaydeden Erdoğan, “20 yıl içinde ödül büyüklüğünde 100 yıllık geçmişi olan Nobeli geçme hedefimiz var” diye konuştu.