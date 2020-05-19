Ilısu Barajı'nda üretim başladı

19 Mayıs 2020

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, video konferans yöntemiyle Ilısu Barajı Enerji Santrali 1. Tribün Devreye Alınma Töreni'ne katıldı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

(Ilısu Barajı) 2008'den beri kredisinden inşasına her aşamasında pek çok engellemeyle karşılaştığımız bu eseri kararlılığımız sayesinde ülkemize kazandırdık.

Ilısu Barajı'ndan esecek barış, kardeşlik, refah ve huzur rüzgarı inanıyorum ki asırlar boyunca bu topraklarda dalga dalga kendini hissetirecek.

Ilısu Barajı'nın ekonomimize yıllık katkısının 2,8 milyar lira olmasını bekliyoruz.

Burada toplanan suları yakında inşa edeceğimiz Cizre Barajı'na bırakarak hem 1.1 milyar kilovat saat enerji üretecek, hem de 765 bin dekar araziyi sulayabileceğiz.

"17 baraj açılışı daha yapacağız"

Türkiye 2002'de 276 baraja sahipti biz buna 585 baraj daha ekledik.

Yola çıktığımızda birileri birkaç yıl iktidarda kalıp gideceğimizi düşünüyordu. Planlarımızı, programlarımızı, hedeflerimizi çeyrek asırlık, yarım asırlık, 1 asırlık dilimlere göre yaparak, geçmişten beri tüm siyasetçilerin teslim olduğu kısır döngüyü kırdık.

Biz Cumhur İttifakı olarak dimdik bu yolda yürüyeceğiz. 17 baraj açılışını daha yapacağız.

Sadece 2020 yılında inşası tamamlanan 403 tesisi hizmete sunmayı planlıyoruz.

Ülkeye ve millete hizmet yolunda durmak yok, yola devam anlayışıyla gece-gündüz eser üretmeye devam edeceğiz.

Ülkemizde ekilmemiş tek karış toprak, harekete geçirilmemiş en küçük potansiyel bırakmadan, çok çalışarak yeni döneme hazırlanacağız.

(Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi) 2500 yataklı bu hastane çok önemli bir çekim alanı oluşturacaktır.