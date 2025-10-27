İlk ara tatil ne zaman? Kasım ara tatil hani tarihte? Okullar ne zaman kapanacak?
Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre ilk ara tatil için geri sayım başladı. Öğrenciler ve veliler, kasım ayında yapılacak ara tatilin tarihini merak ediyor. "Kasım ara tatili ne zaman, hangi tarihte başlayacak" sorusu gündemde öne çıkıyor.
Okullarda ilk dönem devam ederken ara tatil heyecanı şimdiden başladı. Öğrenciler dinlenme planlarını yapabilmek için kasım ara tatilinin tarihini araştırıyor. Binlerce kişi "İlk ara tatil ne zaman" sorusuna cevap arıyor.
İlk ara tatili ne zaman?
Milli Eğitim Bakanlığının geçtiği 2025-2206 eğitim-öğretim yılı takvimine göre kasım ara tatili 10-14 Kasım 2025 tarihleri arasında uygulanacak.
2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi:
Birinci dönem ara tatili: 10-14 Kasım 2025
Birinci dönemin sona ermesi: 16 Ocak 2026 Cuma
Yarıyıl tatili: 19-30 Ocak 2026
İkinci dönem başlangıcı: 2 Şubat 2026 Pazartesi
İkinci dönem ara tatili: 16-20 Mart 2026
Eğitim öğretim yılı sona erme tarihi: 26 Haziran 2026 Cuma