İlk cemre ne zaman düşecek? Cemre düşme tarihleri...

Bahar mevsimine girmemize çok az bir süre kaldı. Bu ay ilk cemre havaya düşecek. Tam tarih konusunda tereddüde düşen vatandaşlar sıkça "İlk cemre ne zaman düşecek" sorusuna cevap arıyor. İşte detaylar...

İlk cemre ne zaman düşecek?

2026 yılı için ilk cemrenin 19–20 Şubat tarihlerinde havaya düşeceği tahmini olarak kabul ediliyor.

2026 cemre düşme tarihleri

İlk Cemre (Havaya): 19 - 20 Şubat 2026

İkinci Cemre (Suya): 26 - 27 Şubat 2026

Üçüncü Cemre (Toprağa): 5 - 6 Mart 2026

Cemre, kelime anlamı olarak "kor", "ateş" veya "köz" demektir.