İlk cemre ne zaman, nereye düşecek? Cemre tarihleri...

Kışın bitip baharın başladığını haber veren cemreler Türk kültürü için önemli bir işaret olarak kabul ediliyor. Cemre ilk olarak havaya, daha sonra suya ve ardından toprağa düşecek. Peki ilk cemre ne zaman düşecek?

İlk cemre ne zaman düşecek?

2026 yılı için ilk cemrenin 19–20 Şubat tarihlerinde havaya düşeceği tahmini olarak kabul ediliyor.

2026 cemre düşme tarihleri

İlk Cemre (Havaya): 19 - 20 Şubat 2026

İkinci Cemre (Suya): 26 - 27 Şubat 2026

Üçüncü Cemre (Toprağa): 5 - 6 Mart 2026

Cemre, kelime anlamı olarak "kor", "ateş" veya "köz" demektir.