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İlk doz aşı yaptırmayan 18 milyon 313 bin 689 kişi var

Bakan Koca, 13 Ağustos itibarıyla Türkiye'de ilk doz COVID-19 aşısını yaptırmayanların sayısının 18 milyon 313 bin 689'a indiğini açıkladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 13 Ağustos'ta 1 milyon 145 bin 321 doz aşı uygulandığını bildirdi.

Koca, "İlk doz aşısını yaptıranların sayısı 384.945. İkinci doz aşısını yaptıranların sayısı 602.251. Üçüncü doz aşısını yaptıranların sayısı 158.125. İlk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısı 18.313.689'a indi." ifadelerini kullandı.

 

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