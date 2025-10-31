İlk duruşma 6 Ocak'ta: Ankara Büyükşehir Belediyesi konser davasında 14 sanık yargılanacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 2021-2024 yılları arasındaki konser hizmet alımlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında açılan davada ilk duruşma tarihi belli oldu.

Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi, 5’i tutuklu toplam 14 sanığın yargılanacağı davanın 6 Ocak 2026’da görülmesine karar verdi.

Mahkeme, “nitelikli zimmet” suçundan hazırlanan iddianameyi 21 Ekim’de kabul etti ve dosyaya ilişkin tensip zaptını tamamladı.

Sanıklara 7 yıl 6 aydan 31 yıl 6 aya kadar hapis istemi

İddianamede sanıkların, nitelikli zimmet suçundan 7 yıl 6 aydan 31 yıl 6 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları talep edildi.

Sanıklar arasında, belediyenin bazı eski bürokratları ile belediye iştirak şirketi yetkililerinin de bulunduğu öğrenildi.

Soruşturmanın geçmişi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği, MASAK, Sayıştay ve bilirkişi raporları esas alındı.

Bu raporlarda, ABB’nin 32 konser hizmet alımında toplam 154 milyon 453 bin 221 lira kamu zararı oluştuğu tespit edildi.

Soruşturma kapsamında 23 Eylül’de aralarında eski belediye bürokratları ve şirket yöneticilerinin de bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerden 5’i çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince “zimmet” ve “ihaleye fesat karıştırma” suçlarından tutuklanırken, 9 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Dava 6 Ocak’ta başlayacak

Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi, hazırladığı tensip tutanağında davanın ilk duruşmasının 6 Ocak 2026’da yapılacağını bildirdi.

Yargılamada, belediye ihalelerinde usulsüzlük, kamu zararı ve nitelikli zimmet suçlamaları değerlendirilecek.