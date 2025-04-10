İlk duruşma öncesi Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarına çirkin saldırı!

İstanbul Kadıköy'de 24 Ocak'ta bir pazarda bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarına saldırı düzenlendiği öğrenildi.

Minguzzi'nin öldürülmesine ilişkin iki sanığın yargılandığı dava bugün başlayacaktı.

Davayla ilgili 2 sanık hakkında 24 yıla kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame kabul edilmişti. Ailenin daha önce de tehdit edildiği açıklanmıştı.

Avukat Rezen Epözdemir'den açıklama

Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir paylaşım yaptı.

Minguzzi'nin mezarına yapılan saldırı görüntülerini paylaşan Epözdemir, emniyet mensuplarıyla konuyla ilgili görüştüğünü, gerekli incelemelerin yapıldığını aktardı.

"Verilmek istenen mesajın farkındayız"

Epözdemir, duruşma günü gerçekleştirilen bu saldırıyla ilgili verilmek istenen mesajın farkında olduklarını belirtip, şu açıklamalarda bulundu:

"Duruşmaya giderken gerçekleştirilen bu eylemle ilgili müvekkillere ve bize verilmek istenen mesajın farkındayız. Bugün için gerekli güvenlik önlemlerinin alınması ile ilgili hem Sayın Mahkeme Başkanı, hem de Sayın Anadolu ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılarıyla görüştük."

"Endişe etmiyoruz"

Avukat Rezan Epözdemir, davayla ilgili mücadelelerinin devam edeceklerini belirterek, duruşmayı beklediklerini kaydetti:

"Aile de polis gözetiminde adliyeye gidiyor. Biz de duruşma icin adliyeye gidiyoruz. Umarım müvekkillerimiz bakımından gerekli güvenlik önlemleri alınmıştır. Mesajı aldık, bu müptezellerden ve ahlaksızlardan korkmuyoruz, sonuna kadar mücadelemiz devam edecek, kimse merak etmesin, endişe etmiyoruz. Şimdi hukuken hesap verme vakti, duruşmaya bekliyoruz."

Aile de polis gözetiminde adliyeye gidiyor. Biz de duruşma icin adliyeye gidiyoruz. Umarım müvekkillerimiz bakımından gerekli güvenlik önlemleri alınmıştır. Mesajı aldık, bu müptezellerden ve ahlaksızlardan korkmuyoruz, sonuna kadar mücadelemiz devam edecek, kimse merak etmesin,… — Rezan Epözdemir (@rezan_epozdemir) April 10, 2025

Ne olmuştu?

24 Ocak cuma günü gerçekleşen olayda Kadıköy'deki bit pazarında İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi alışveriş yaptığı sırada B.B. tarafından 5 yerinden bıçaklandı. Diğer saldırgan U.B. ise yerde kanlar içinde kalan Minguzzi'yi tekmeledi.

Minguzzi, 14 gün yaşm mücadelesi verdikten sonra hastanede hayatını kaybetti.

İstanbul Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ile Kadıköy Asayiş Büro Amirliği polisleri, olaya karışan iki saldırganı yakaladı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından cinayet şüphelileri hakkında "çocuğu kasten öldürmek" suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis talebiyle iddianame düzenlendi.

18 yaşındaki sanık hakkında "çocuğu kasten öldürmek" suçundan hazırlanan iddianame İstanbul Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Minguzzi'nin ailesi daha sonra tehdit edildikleri belirterek, suç duyurusunda bulunmuştu.