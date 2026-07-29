İlk Evim Konut Kredisi başladı mı, ne zaman başlayacak? Yüzde 1,20 faizli konut kredisi duyurusu geldi mi?

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Ev sahibi olmayı planlayan vatandaşların gündeminde "İlk Evim Konut Kredisi" yer almaya devam ediyor. Uzun vadeli ödeme imkanı ve avantajlı faiz oranıyla sunulması beklenen kampanya için gözler resmi açıklamalara çevrildi. Her gün konu hakkında bilgi alınmak istenirken "İlk Evim Konut Kredisi başladı mı, ne zaman başlayacak" sorusu hız kesmiyor.

İlk Evim Konut Kredisi ne zaman başlıyor?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Bakan Murat Kurum 29 Temmuz 2027 Çarşamba günü bir açıklama yapmadı. Gözler kampanya için ağustos ayına çevrildi.

İlk evim kredisi şartları neler?

Kamu bankaları aracılığıyla sunulacak oran %1,20 olacak. 180 aya (15 yıl) kadar vade imkanı sağlanıyor.

1.000.000 TL kredi için:

Faiz Oranı: %1,20

Vade: 180 Ay

Aylık Taksit: 13.587 TL

Toplam Geri Ödeme: ~2.445.000 TL

2.000.000 TL kredi için:

Faiz Oranı: %1,20

Vade: 180 Ay

Aylık Taksit: 27.174 TL

Toplam Geri Ödeme: ~4.891.000 TL

3.000.000 TL kredi için:

Faiz Oranı: %1,20

Vade: 180 Ay

Aylık Taksit: 40.761 TL

Toplam Geri Ödeme: ~7.336.000 TL