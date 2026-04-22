İlk evim konut kredisi başvuru tarihi açıklandı mı, başvurular ne zaman?

Yüz binlerin gözü kulağı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında... İlk evim kampanyasına yazılmak isteyen vatandaşlar uygun ödeme koşulu ve uygun faizlerle ev sahibi olmak istiyor. Her gün binlerce kişi "İlk evim konut kredisi başvuruları ne zaman başlıyor" diye soruyor.

İlk evim kredisi başvuruları ne zaman başlıyor?

İlk evim konut kredisi için çalışmalar devam ediyor. 22 Nisan 2026 Çarşamba tarihinde kredi için tarih henüz netleşmedi. Mayıs veya haziran ayında başvuruların başlaması bekleniyor.

İlk evim kredisi şartları neler?

Kamu bankaları aracılığıyla sunulacak oran %1,20 olacak. 180 aya (15 yıl) kadar vade imkanı sağlanıyor.

1.000.000 TL kredi için:

Faiz Oranı: %1,20

Vade: 180 Ay

Aylık Taksit: 13.587 TL

Toplam Geri Ödeme: ~2.445.000 TL

2.000.000 TL kredi için:

Faiz Oranı: %1,20

Vade: 180 Ay

Aylık Taksit: 27.174 TL

Toplam Geri Ödeme: ~4.891.000 TL

3.000.000 TL kredi için:

Faiz Oranı: %1,20

Vade: 180 Ay

Aylık Taksit: 40.761 TL

Toplam Geri Ödeme: ~7.336.000 TL