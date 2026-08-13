İlk Evim Konut Kredisi kampanyası başladı mı, başvurular ne zaman alınacak? Yüzde 1,20 konut kredisi ne zaman verilecek?

İlk Evim Konut Kredisi için bekleyiş devam ediyor. Ağustos ayının ortalarına girilirken bir duyuru olup olmadığı sorgulanıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının resmi sitesi sık sık ziyaret edilirken "İlk Evim Konut Kredisi kampanyası başladı mı, başvurular ne zaman alınacak" sorusu gündemden düşmüyor.

İlk Evim Konut Kredisi kampanyası başladı mı?

Hayır, tarihler 13 Ağustos'u gösterirken hükümetten kampanya tarihine ilişkin bir açıklama gelmedi. Ağustos ayı bitmeden duyuru yapılması bekleniyor.

İlk evim kredisi şartları neler?

Kamu bankaları aracılığıyla sunulacak oran %1,20 olacak. 180 aya (15 yıl) kadar vade imkanı sağlanıyor.

1.000.000 TL kredi için:

Faiz Oranı: %1,20

Vade: 180 Ay

Aylık Taksit: 13.587 TL

Toplam Geri Ödeme: ~2.445.000 TL

2.000.000 TL kredi için:

Faiz Oranı: %1,20

Vade: 180 Ay

Aylık Taksit: 27.174 TL

Toplam Geri Ödeme: ~4.891.000 TL

3.000.000 TL kredi için:

Faiz Oranı: %1,20

Vade: 180 Ay

Aylık Taksit: 40.761 TL

Toplam Geri Ödeme: ~7.336.000 TL