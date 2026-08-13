İlk Evim Konut Kredisi kampanyası başladı mı, başvurular ne zaman alınacak? Yüzde 1,20 konut kredisi ne zaman verilecek?
Milyonların hayali ev sahibi olmak... Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı TOKİ işbirliği ile zaman zaman kampanyalar yaparak dar ve orta gelirli vatandaşlara ev sahibi olma imkanı sunuyor. Yakın zamanda da "İlk Evim Konut Kredisi" kampanyası başlayacak. Peki yeni bir gelişme yaşandı mı?
İlk Evim Konut Kredisi için bekleyiş devam ediyor. Ağustos ayının ortalarına girilirken bir duyuru olup olmadığı sorgulanıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının resmi sitesi sık sık ziyaret edilirken "İlk Evim Konut Kredisi kampanyası başladı mı, başvurular ne zaman alınacak" sorusu gündemden düşmüyor.
İlk Evim Konut Kredisi kampanyası başladı mı?
Hayır, tarihler 13 Ağustos'u gösterirken hükümetten kampanya tarihine ilişkin bir açıklama gelmedi. Ağustos ayı bitmeden duyuru yapılması bekleniyor.
İlk evim kredisi şartları neler?
Kamu bankaları aracılığıyla sunulacak oran %1,20 olacak. 180 aya (15 yıl) kadar vade imkanı sağlanıyor.
1.000.000 TL kredi için:
Faiz Oranı: %1,20
Vade: 180 Ay
Aylık Taksit: 13.587 TL
Toplam Geri Ödeme: ~2.445.000 TL
2.000.000 TL kredi için:
Faiz Oranı: %1,20
Vade: 180 Ay
Aylık Taksit: 27.174 TL
Toplam Geri Ödeme: ~4.891.000 TL
3.000.000 TL kredi için:
Faiz Oranı: %1,20
Vade: 180 Ay
Aylık Taksit: 40.761 TL
Toplam Geri Ödeme: ~7.336.000 TL