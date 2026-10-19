İlk Evim Konut Kredisi (yüzde 1,20) kampanyası ne zaman başlıyor? Başvuru tarihi belli oldu mu?
Ev almayı düşünenler Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının başlatacağı "İlk Evim Konut Kredisi" kampanyasından yararlanarak ev sahibi olmak istiyor. Her gün konu hakkında bilgi alınmak istenirken "İlk Evim Konut kredisi kampanyası ne zaman başlıyor" sorusu gündemden düşmüyor.
Dar gelirli ve orta gelirli vatandaşlar İlk Evim Konut Kredisi için bekleyişte... Kampanyaya yoğun bir ilgi söz konusu... Son durum sürekli araştırılırken "İlk Evim Konut Kredisi kampanyası ne zaman başlıyor" sorusu da gittikçe sıklaşıyor.
İlk Evim Konut Kredisi kampanyası ne zaman başlayacak?
19 Ekim 2026 Pazartesi günü Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından konuya dair bir açıklama gelmedi. Beklentiler bu ay konu ile ilgili bir açıklama yapılacağı yönünde...
İlk evim kredisi şartları neler?
Kamu bankaları aracılığıyla sunulacak oran %1,20 olacak. 180 aya (15 yıl) kadar vade imkanı sağlanıyor.
1.000.000 TL kredi için:
Faiz Oranı: %1,20
Vade: 180 Ay
Aylık Taksit: 13.587 TL
Toplam Geri Ödeme: ~2.445.000 TL
2.000.000 TL kredi için:
Faiz Oranı: %1,20
Vade: 180 Ay
Aylık Taksit: 27.174 TL
Toplam Geri Ödeme: ~4.891.000 TL
3.000.000 TL kredi için:
Faiz Oranı: %1,20
Vade: 180 Ay
Aylık Taksit: 40.761 TL
Toplam Geri Ödeme: ~7.336.000 TL