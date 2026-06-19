İlk Evim Kredisi ne zaman başlıyor, tarih belli oldu mu? Yüzde 1.20 konut kredisi başladı mı?

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Ev sahibi olma hayali kuran milyonlarca vatandaş, uzun süredir gündemden düşmeyen "İlk Evim Kredisi" için bekleyişte... Kamu bankalarının öncülüğünde hayata geçirilmesi planlanan bu kampanyaya ilgi bir hayli fazla... Başvuru tarihine dair net bir açıklama yapılmaması nedeniyle "İlk Evim Kredisi ne zaman başlıyor" sorusu yoğun şekilde geliyor.

İlk evim konut kredisi başladı mı?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Bakan Murat Kurum 19 Haziran 2026 Cuma günü bir açıklama yapmadı. Bu ay içinde bir açıklama yapılması bekleniyor.

İlk evim kredisi şartları neler?

Kamu bankaları aracılığıyla sunulacak oran %1,20 olacak. 180 aya (15 yıl) kadar vade imkanı sağlanıyor.

1.000.000 TL kredi için:

Faiz Oranı: %1,20

Vade: 180 Ay

Aylık Taksit: 13.587 TL

Toplam Geri Ödeme: ~2.445.000 TL

2.000.000 TL kredi için:

Faiz Oranı: %1,20

Vade: 180 Ay

Aylık Taksit: 27.174 TL

Toplam Geri Ödeme: ~4.891.000 TL

3.000.000 TL kredi için:

Faiz Oranı: %1,20

Vade: 180 Ay

Aylık Taksit: 40.761 TL

Toplam Geri Ödeme: ~7.336.000 TL