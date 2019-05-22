İlk hedef İzmir markasını güçlendirmek
İzmir’in yeni Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kent ekonomisini büyütmek için önceliği kent diplomasisi ve markalaşma çalışmalarına vereceklerini belirtti... Ahmet Usman'ın haberi...
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