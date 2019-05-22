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İlk hedef İzmir markasını güçlendirmek

İzmir’in yeni Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kent ekonomisini büyütmek için önceliği kent diplomasisi ve markalaşma çalışmalarına vereceklerini belirtti... Ahmet Usman'ın haberi...

İlk hedef İzmir markasını güçlendirmek
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