İlk imzalar atıldı: Türkiye, 44 Eurofighter uçağı almayı planlıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer, iki ülke arasında Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının tedarikine ilişkin işbirliği anlaşmasını imzaladı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye’nin toplam 44 Eurofighter uçağı almayı planladığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, imza töreninde yaptığı açıklamada, Eurofighter Typhoon uçaklarına ilişkin uygulama düzenlemelerinin heyetler arası görüşmelerde imzalandığını belirterek, “Birleşik Krallık ile bu işbirliğimizin savunma sanayiinde müşterek projelere de kapı aralayacağına inanıyorum.” ifadelerini kullandı.

''Ticaret hacmimizi 40 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz''

Erdoğan, iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilere de değinerek, “(Birleşik Krallık) Ticaret hacmimizi ilk etapta 30, ardından 40 milyar dolara çıkarma kararlılığındayız. Ekonomik ilişkileri güçlendirme hususunda kararlıyız.” dedi.

Erdoğan, Eurofighter Typhoon mutabakatının, Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki stratejik ilişkilerin yeni bir nişanesi olduğunu vurguladı.

Bakan Güler: 44 Eurofighter almayı planlıyoruz

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ise Türkiye’nin Katar’dan 12, Umman’dan 12 ve İngiltere’den 20 olmak üzere toplam 44 Eurofighter Typhoon uçağı almayı planladığını, teslimatların gelecek yılın başında başlamasının öngörüldüğünü açıkladı.