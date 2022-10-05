İlk kadın TSO başkanı Kütahya’dan seçildi

OSMAN NURİ BOYACI, GÜLSÜM ERDEM, HASAN COŞKUN, HULUSİ DİNÇER, AHMET USMAN

DENİZLİ

Denizli’nin en fazla üyeye sahip örgütlenmesi olan Denizli Ticaret Odası’nda meslek komitesi ve meclis üyesi seçimi yapıldı. Mevcut Başkan Uğur Erdoğan’ın ekibi ile birlikte yeniden aday olduğu seçimde 30 meslek komitesinden 372 isim Erdoğan’ın ekibinden seçildi.

İZMİR

İzmir’de oda ve borsaların meslek komiteleri ve meclis üyeleri belirlendi. Şu ana kadar oluşan meclis yapılarına göre, mevcut başkanlar görevlerine devam edecek.

İzmir Ticaret Odası (İZTO) üyeleri 80 meslek grubunda 186 meclis üyesi ve 452 komite üyesini seçmek için oy kullandı. Üye seçimlerinde 80 meslek komitesinin 17 tanesinde çift liste yarıştı. İZTO’da komite ve meclis asil yedek üye seçimlerinin ardından 8 Ekim'de İZTO yönetim kurulu, disiplin kurulu, birlik genel kurulu delege seçimleri ile meclis başkanlığı ve başkanlık divanı seçimleri yapılacak. Mevcut başkan Mahmut Özgener yeniden İZTO yönetim kurulu başkanlığına aday olacak.

İzmir Ticaret Borsası’nda da meslek komitesi seçimleri tamamlandı. Fuarİzmir’de gerçekleşen komite seçimlerinde sandığı giden İTB üyeleri 19 Meslek Komitesi’nde 125 komite üyesini belirledi. 125 komite üyesi arasından belirlenecek 53 meclis üyesi ise 8 Ekim cumartesi bu kez yönetim kurulu başkanını seçmek üzere sandığa gidecek.

Ödemiş Ticaret Borsası’nda 7 meslek grubuna ait meslek komitesi ve meclis üyeleri seçildi. 18 meclis üyesi, 6 Ekim’de yönetim kurulu başkan ve üyelerini seçecek. Mevcut başkan A. Latif Aka’nın göreve devam etmesi bekleniyor. Selçuk Ticaret Odası’nda ise 15 meclis üyesinin katılacağı oda organları seçimleri 7 Ekim’de gerçekleşecek. Şu ana kadar mevcut başkan Koray Yolcu dışında bir aday görünmüyor. Bayındır Ticaret Odası’nda seçilen 11 meclis üyesi ise yeni yönetim kurulu başkan ve üyelerini cumartesi günü belirleyecek. Şu an başkanlık için tek aday, halihazırda da bu görevi yürüten Adnan İnanır. Tire Ticaret Odası’nda meslek komiteleri üyeleri ile 15 meclis üyesinin seçimi önceki gün tamamlandı. 10 Ekim’de gerçekleştirilecek yönetim kurulu başkanlığı seçimi için mevcut başkan Mehmet Nadir Delikanlı dışında adaylığını açıklayan olmadı.

MUĞLA

Muğla Ticaret Borsası,1 Ekim’de Cumartesi organ seçimlerini yaptı. Borsa binasında yüzde 53’lük katılımla yapılan seçime tek liste ile gidildi. Mevcut başkan Hurşit Öztürk ile yola devam edilecek. Milas Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerinde 483 üye oy kullanıldı. 10 meslek komitesinden birinde çift liste yarışırken, meslek komitelerinin tamamını mevcut Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer ve Meclis Başkanı Mustafa Yüksel’in birlikte çıkardıkları listeler kazandı. Yönetimin de bu şekilde oluşması bekleniyor. Bodrum Ticaret Odası’nda (BODTO) meslek komiteleri ve meclis üyeleri seçimleri tamamlandı. 10 meslek komitesini temsilen 70 komite üyesi ile 30 meclis üyesinin seçimi yapıldı. Mahmut Kocadon’un başkan adayı olduğu mavi liste ile Engin Kaplan’ın aday olduğu Halikarnas Grubu’nun yarıştığı seçimde, Mahmut Kocadon’un liderliğini yaptığı mavi liste, 10 komitenin tamamını alarak seçimi kazandı.

KÜTAHYA

Kütahya’da oda ve borsalarda seçim devam ediyor. Kütahya Ticaret Borsası’nda (KÜTBO) seçim süreci tamamlandı. Mevcut Başkan Necati Gültekin, yeniden başkanlık görevine seçildi. Gediz Ticaret ve Sanayi Odası’nda yapılan seçimde meclis üyeleri belirlendi. Mevcut Başkan Vedat Öztürk ve listesi oda başkanlığı için güven tazeledi. Tavşanlı Ticaret ve Sanayi Odası’nda (TTSO) yapılan seçimlerde mevcut başkan Davut Efe ve diğer aday Mesut Ünsal yarıştı. TTSO başkanlık seçimini 8 grupta farkla alan Davut Efe, beşinci dönem için başkanlık koltuğuna oturacak. Simav Ticaret ve Sanayi Odası’nda ise seçim 13 Ekim’de yapılacak ve iki adayla seçime gidilecek. Mevcut Başkan Şeref Kazcıoğlu, başkanlık için yeniden adaylığını açıklarken seçimde Aydın Çetin ile yarışacak.

UŞAK

Uşak Ticaret Borsası’nda iki adayın yarıştığı seçimlerde Başkan Mustafa Sezer, yeniden seçilerek güven tazeledi. Uşak Ticaret Borsası seçimleri hizmet binasında yapıldı. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sezer’in beyaz liste, Meclis Başkanı Sefa Arpacı’nın yeşil liste ile yarıştığı seçimlerde 145 üye oy kullandı.

SAKARYA

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası’nın meslek komiteleri seçimleri yapıldı. Oda üyeleri toplam 34 meslek komitesinde önümüzdeki 4 yıl için kendilerini temsil edecek isimleri belirledi. Katılımın yoğun olduğu seçimlerde, 224 komite üyesi ve 95 meclis üyesinin seçimi yapıldı. Mevcut Başkan A. Akgün Altuğ ile Meclis Başkanı Talip Kuriş’in aday olduğu seçimlerde 8 bin civarında oy kullanıldı. Akgün Altuğ, 95 meclis üyesinin belirlendiği seçimlerden sonra 1-2 gün içinde yeni meclisin yeni başkan ve meclis başkanını seçeceğini belirtti.

MANİSA

Manisa’da seçimler Akhisar’dan başladı. Akhisar Ticaret Borsası Başkanı Alper Alhat, yine tek listeyle girdiği seçimde güven tazeleyerek yeniden seçildi. Alhat, “Üyelerimiz bize büyük bir onur bahşederek karşı aday çıkarmadı. Bu güvene yine layık olabilmek için aynı şevkle çalışacağız. Elimizdeki projeleri bitireceğiz, yenilerinide adım adım devreye sokacağız” dedi.

KUTSO’da Esin Güral Argat dönemi başlıyor

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası’nda (KUTSO) Meslek Komitesi Üyeleri ve Meclis Üyeleri Seçimi tamamlandı. Seçime tek aday olarak giren Gürok Grup Başkan Vekili Esin Güral Argat, resmi olmayan sonuçlara göre 14 meslek komitesinin tamamında başarı sağlarken, Oda’nın 35 meclis üyesi de belli oldu. Yapılacak ilk Meclis toplantısında KUTSO, yönetim kurulu başkanı ve üyeleri, genel kurul delegeleri, disiplin kurulu üyelerini seçecek. Seçimin ardından Argat, 96 yıllık KUTSO tarihinin aynı zamanda da Türkiye’nin seçimle gelen ilk kadın TSO başkanı olacak. Oylamanın ardından Esin Güral Argat, seçime katılan KUTSO üyelerine verdikleri destek için teşekkür etti. Çok güzel bir yolculuğa hep beraber çıktıklarını belirten Argat, şunları söyledi: “Sevgili yol arkadaşlarımla beraber olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Çok iyi bir çalışma dönemi geçti. Tüm komitelerimizin çok iyi çalıştığını biliyorum. Tek liste olmamıza rağmen herkes elinden gelenin ötesinde işini yaptı. Bu sorumlulukları aldığınız ve bana verdiğiniz destek için çok teşekkür ediyorum.” Argat, “İki gün içerisinde kesin sonuçlar belli olacak. Şimdiden hayırlı olsun. Erken değil diye düşünüyorum” dedi. Seçimin ardından mevcut başkan İsmet Özotraç, Esin Güral Argat’ı tebrik ederek başarılar diledi. M. RIDVAN CEBECİOĞLU

Karacabey TSO: Gökhan Tüydeş adaylığını açıkladı

ESRA ÖZARFAT / BURSA

Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası’nda (KTSO) 8 Ekim’de yapılacak ‘Meslek Komiteleri’ ve ‘Meclis Üye’ seçimlerinin ardından 15 Ekim’de Yönetim Kurulu seçilecek. Mevcut Başkan Naci Güncü’nün yeniden aday olmayacağı seçimlerde iki aday yarışacak. Daha önce adaylığını açıklayan Muammer Üstündağ’ın ardından Dramalı Un Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Tüydeş de adaylığını açıkladı. Seçim öncesi Karacabey TSO ile ilgi vizyonunu paylaşan Tüydeş, Karacabey Islah Sanayi Bölgesi Projesi’nin hayata geçirilmesi için çalışacaklarını, şehirsanayi, lojistik ve depolama alanları ve bu planlara bağlı olarak konut alanları planlamasının bakanlıklar, kaymakamlık, belediye ve STK’lar ile bir arada ortak akılla gerçekleştirilmesi için çalıştaylar yapılmasını destekleyeceklerini söyledi.