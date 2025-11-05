ilk mola bu cuma mı? Ara tatil ne zaman, hangi tarihte başlıyor?
Eylül ayında başlayan yeni eğitim öğretim yılının ilk molası için geri sayım... Öğrenciler ilk ara tatil için sabırsızlanıyor. Tarihler konusunda emin olmayanlar "Ara tatil ne zaman" sorusunu sıklaştırmış durumda... İşte MEB'in takvimi...
Kasım ayı öğrenciler ve öğretmenler için ara tatil anlamına geliyor. Kasım ayının ilk haftasında ara tatil tarihleri öğrenilmeye çalışılıyor. Şu sıralar dillerden düşmeyen soruların başında "Ara tatil ne zaman" geliyor.
Kasım ara tatili ne zaman?
Yeni eğitim öğretim yılının ilk molası olan kasım ara tatili 10-14 Kasım tarihleri arasında yapılacak. Öğrencilerin tatili 8 Kasım Cumartesi gününden itibaren başlayacak.
2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi:
Birinci dönem ara tatili: 10-14 Kasım 2025
Birinci dönemin sona ermesi: 16 Ocak 2026 Cuma
Yarıyıl tatili: 19-30 Ocak 2026
İkinci dönem başlangıcı: 2 Şubat 2026 Pazartesi
İkinci dönem ara tatili: 16-20 Mart 2026
Eğitim öğretim yılı sona erme tarihi: 26 Haziran 2026 Cuma