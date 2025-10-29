İlk mola için geri sayım... Okul ara tatil ne zaman, hangi tarihte başlıyor?
Uzun bir eğitim maratonunun ilk molası olan kasım ara tatili için geri sayım başladı. Ara tatil tarihlerini bilmeyen öğrenciler ve veliler aramalarını sıklaştırmış durumda... "Kasım ara tatili ne zaman" sorusu her geçen gün artıyor. İşte MEB'in duyurduğu tarih...
Kasım ayına sayılı günler kaldı ve öğrencilerin gündeminde ara tatil tarihleri var. Öğrenciler ilk molayı iple çekerken net tarih konusunda tereddüt yaşayanlar "Okul ara tatil ne zaman" sorusuna cevap arıyor.
İlk ara tatili ne zaman?
Milli Eğitim Bakanlığının geçtiği 2025-2206 eğitim-öğretim yılı takvimine göre kasım ara tatili 10-14 Kasım 2025 tarihleri arasında uygulanacak.
2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi:
Birinci dönem ara tatili: 10-14 Kasım 2025
Birinci dönemin sona ermesi: 16 Ocak 2026 Cuma
Yarıyıl tatili: 19-30 Ocak 2026
İkinci dönem başlangıcı: 2 Şubat 2026 Pazartesi
İkinci dönem ara tatili: 16-20 Mart 2026
Eğitim öğretim yılı sona erme tarihi: 26 Haziran 2026 Cuma