İLK ORUÇ TARİHİ: 2026 Ramazan ayı ne zaman başlıyor?
İslam dünyasında Ramazan ayı heyecanı her geçen gün artıyor. Oruç ibadetini yerine getirecek olan Müslümanlar, ayın başlangıç tarihini öğrenmek istiyor. Şubat ayında tutulacak ilk oruç için net tarih araştırılıyor. Ramazan ayının başlangıcına dair sorular arama motorlarında yoğunlaşmış durumda.
Ramazan ayı için geri sayım başladı. Maneviyatın yoğunlaştığı bu mübarek ay öncesinde milyonlarca Müslüman hazırlıklarını hızlandırdı. İlk orucun hangi gün tutulacağı merak edilirken gözler takvimlere çevrildi. Bu nedenle "Ramazan ayı ne zaman başlıyor" sorusu giderek artıyor.
Ramazan ayı ne zaman başlıyor?
Diyanet İşleri Başkanlığının takvimine göre Ramazan ayı 19 Şubat 2026 Perşembe günü başlıyor ve 19 Mart 2026 Perşembe sona eriyor.
Ramazan Bayramı 2026
2026 yılında Ramazan Bayramı, 20 Mart Cuma günü başlayacak. Bayram arefesi ise 19 Mart Perşembe günü olacak. Bayram üç gün sürecek ve tarihleri şu şekilde olacak:
19 Mart 2026 Perşembe – Ramazan Bayramı Arefesi
20 Mart 2026 Cuma – Ramazan Bayramı 1. Günü
21 Mart 2026 Cumartesi – Ramazan Bayramı 2. Günü
22 Mart 2026 Pazar – Ramazan Bayramı 3. Günü