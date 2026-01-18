İLK ORUÇ TARİHİ: Ramazan ayı ne zaman başlayacak?
Ramazan ayına sayılı günler kala gözler dini takvime çevrildi. Oruç ibadetinin başlayacağı tarih, her yıl olduğu gibi bu yıl da merak ediliyor. İlk sahur ve ilk iftarın hangi güne denk geldiği araştırılıyor. işte "Ramazan ayı ne zaman başlayacak" sorusunun yanıtı...
Ramazan ayına artık sayılı haftalar kaldı. 11 ayın sultanı için nefesler tutulurken tarihler de araştırılmaya başlandı. Diyanet’in takviminin açıklaması ile birlikte tarihler netlik kazandı. Peki, ramazan ayı ne zaman başlıyor?
Ramazan ayı ne zaman başlıyor?
Diyanet İşleri Başkanlığının takvimine göre Ramazan ayı 19 Şubat 2026 Perşembe günü başlıyor ve 19 Mart 2026 Perşembe sona eriyor.
Ramazan Bayramı 2026
2026 yılında Ramazan Bayramı, 20 Mart Cuma günü başlayacak. Bayram arefesi ise 19 Mart Perşembe günü olacak. Bayram üç gün sürecek ve tarihleri şu şekilde olacak:
19 Mart 2026 Perşembe – Ramazan Bayramı Arefesi
20 Mart 2026 Cuma – Ramazan Bayramı 1. Günü
21 Mart 2026 Cumartesi – Ramazan Bayramı 2. Günü
22 Mart 2026 Pazar – Ramazan Bayramı 3. Günü