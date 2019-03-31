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İlk sonuçlar gelmeye başladı

Yurt genelinde oy sayımı sürerken ilk sonuçlar gelmeye başladı. YSK'nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte sonuçlara sitemizden erişebilirsiniz.

İlk sonuçlar gelmeye başladı
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Türkiye genelinde oy sayım işlemleri devam ediyor.

İlk sonuçlar gelmeye başlamışken, YSK henüz yayın yasağını kaldırmadı.

Normal şartlarda seçim sonuçlarına ilişkin yasak saat 21:00'da sona erecekken bir duyuru yapan YSK, yasağın 19:15 itibariyle kaldırılacağını bildirdi.

Yasağın kalkmasıyla birlikte sonuçlara dunya.com'dan erişebilirsiniz.

Yerel Seçim 2019
Dunya.com

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