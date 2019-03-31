İlk sonuçlar gelmeye başladı
Yurt genelinde oy sayımı sürerken ilk sonuçlar gelmeye başladı. YSK'nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte sonuçlara sitemizden erişebilirsiniz.
Türkiye genelinde oy sayım işlemleri devam ediyor.
İlk sonuçlar gelmeye başlamışken, YSK henüz yayın yasağını kaldırmadı.
Normal şartlarda seçim sonuçlarına ilişkin yasak saat 21:00'da sona erecekken bir duyuru yapan YSK, yasağın 19:15 itibariyle kaldırılacağını bildirdi.
Yasağın kalkmasıyla birlikte sonuçlara dunya.com'dan erişebilirsiniz.