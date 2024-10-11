İlk yerli ve milli elektrikli ana hat lokomotifi 2025 yılında raylara inecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ilk yerli ve milli elektrikli ana hat lokomotifi Eskişehir-5000 projesinde sona yaklaştıklarını açıkladı. Prototipin test süreci devam ederken lokomotifin saatte 140 kilometre hıza ulaştığı belirtildi. Uraloğlu, 2025 yılı Eylül ayında raylara inmesi planlanan 95 adet lokomotifin seri üretimine devam ettiklerini belirtti.

Yüksek hızda test başarısı

Bakan Uraloğlu, TÜRASAŞ (Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş.) tarafından Eskişehir’de geliştirilen Eskişehir-5000 projesinin Türkiye'nin demiryolu alanındaki en büyük yerli üretim projesi olduğunu ifade etti. "Yerli ve milli imkanlarla geliştirdiğimiz lokomotifimiz, testlerde 140 kilometre hıza ulaştı. 2025’te raylarda olacak" dedi.

Yük ve yolcu taşımacılığı için tasarlandı

Eskişehir-5000 lokomotifi, hem yük hem de yolcu taşımacılığında kullanılabilecek şekilde geliştirildi. 5 megavatlık güce sahip bu lokomotif, Avrupa Birliği Demiryollarında Karşılıklı İşletilebilirlik (TSI) sertifikasına sahip olacak. Projenin yerlilik oranının şu an yüzde 65 olduğunu, seri üretimde ise yüzde 80'e ulaşılacağını belirten Uraloğlu, demiryolu sektöründeki dışa bağımlılığı azaltmayı hedeflediklerini vurguladı.

Yerli teknoloji ile kritik adımlar

Uraloğlu, lokomotifin sahip olduğu cer motorları ve cer konvertörlerinin Türkiye'de tasarlanan en yüksek güçlü bileşenler olduğunu belirtti. "Eskişehir-5000 ile elde ettiğimiz bilgi birikimi, gelecekteki projelerde de kullanılacak ve yurtdışına bağımlılığımız azalacak" dedi. Projede 115 yerli firma ile işbirliği yapıldığını, bu sayede Türkiye'nin demiryolu sanayisinde güçlü bir altyapıya kavuşacağını ifade etti.

Üniversite-sanayi işbirliği ile geliştirilen teknoloji

Proje, üniversiteler ve sanayi kuruluşlarının ortak çalışmasıyla hayata geçti. TÜRASAŞ, TÜBİTAK RUTE, ASELSAN ve İstanbul Teknik Üniversitesi gibi kurumların işbirliğiyle geliştirilen teknoloji, Türkiye'nin raylı sistemlerdeki yerlilik oranını artıracak önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

95 lokomotif seri üretimde

Proje kapsamında TCDD Taşımacılık A.Ş.'ye teslim edilecek 95 adet lokomotifin üretimine de hız kesmeden devam ediliyor. Bakan Uraloğlu, bu lokomotifler için geliştirilen ana bileşenlerin, mevcut lokomotiflerin modernizasyonunda kullanılabileceğini ve yurtdışına ihraç edilebilecek kritik ürünler olduğunu belirtti.