'İlk yıkılan 58 binanın acil kira yardımı bugün yapılacak'
Elazığ'daki depremle ilgili, İçişleri Bakanı Soylu, "İlk yıkılan 58 binanın acil kira yardımı bugün orada oturan kişilerin hesaplarına gönderilecek." dedi.
Elazığ'daki depremle ilgili, İçişleri Bakanı Soylu, "İlk yıkılan 58 binanın acil kira yardımı bugün orada oturan kişilerin hesaplarına gönderilecek." dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Elazığ Valiliğinde basın toplantısı düzenliyor.
Bakan Soylu, "Isıtıcı, battaniye ve koli ile gıda göndermek isteyen varsa başımızın üzerinedir. Onun dışında biz her şeyi karşılıyoruz." diye konuştu.
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