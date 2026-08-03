İlker Ayrılık kaza mı geçirdi, sağlık durumu nasıl? Gösterilerini niye iptal etti?

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Oyuncu ve sunucu İlker Ayrık, geçirdiği kazanın ardından üç kaburgasında hasar oluştuğunu ve zatürreye yakalandığını açıkladı. Sağlık sorunları nedeniyle sahne programlarına ara veren Ayrık, ağustos ayında düzenlenmesi planlanan üç gösterisini ertelediğini duyurdu.

Ayrık, sağlık durumuna ilişkin ayrıntıları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Üç kaburgası zarar gördü

Ünlü sunucu, 23 Temmuz akşamı evinde geçirdiği kazanın ardından iki kaburgasının çatladığını, bir kaburgasının ise kırıldığını belirtti. Kısa sürede iyileşerek sahneye dönmeyi planladığını ancak bu süreçte zatürreye yakalandığını aktaran Ayrık, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"23 Temmuz akşamı ıslak ayakla cilalı parkeye bastım, kaydım, düştüm. Evet, yaptım bunu... Üç kaburgamdan ikisi çatlamış, biri de kırılmış. 'Kendimi toparlar, gösterilere yetişirim' diye düşünürken üstüne bir de zatürre oldum. Meğer kaburga da öyle kolay toparlanmıyormuş. Kendi kendime havaya girmişim. Neyse..."

Üç şehirdeki gösterileri ertelendi

İlker Ayrık’ın yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle 8 Ağustos’taki Bodrum, 12 Ağustos’taki İstanbul ve 13 Ağustos’taki Antalya gösterilerinin ertelendiği bildirildi.

Takipçilerinden anlayış isteyen Ayrık, gösterilere ilişkin açıklamasında, "Sizlerden biraz müsaade istiyorum. Anlayışınız ve güzel dilekleriniz için çok teşekkür ederim" dedi.