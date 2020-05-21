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İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı ertelendi

MEB, 6 Haziran'da yapılacağı ilan edilen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın 5 Eylül'e ertelendiğini bildirdi.

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı ertelendi
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 6 Haziran'da yapılacağı ilan edilen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın 5 Eylül'e ertelendiğini bildirdi.

Milli Eğitim Bakanlığının Twitter hesabından, "6 Haziran Cumartesi günü yapılacağı ilan edilen 2020 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın 5 Eylül 2020 Cumartesi günü gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır." bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: AA

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