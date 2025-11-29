İller Bankası'ndaki atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararları doğrultusunda, İller Bankası A.Ş. Genel Müdürü Recep Türk görevden alınarak yerine Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürü Eyyüp Karahan atandı. Karahan’ın boşalttığı genel müdürlük makamına ise aynı birimde Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Fatih Ekmekçi görevlendirildi.

Resmi Gazete'deki diğer atamalar...

Öte yandan, Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan’ın görevden alındığı bildirildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında 7 müfettişin Başmüfettişliğe yükseltildiği, Sağlık Bakanlığında ise 2 yeni müfettişin göreve başlatıldığı açıklandı. Ayrıca Adli Tıp Kurumu Yedinci İhtisas Kurulu Adli Tıp Üyeliğine Uzm. Dr. Humman Şen’in ataması yapıldı.

Öte yandan Milli Savunma Bakan Yardımcılığı görevine Salih Ayhan getirildi.