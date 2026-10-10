İller Bankası'nın sermayesi ikiye katlandı: Belediyeler için ne değişecek?

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Belediyelerin altyapı yatırımlarının finansmanında önemli rol üstlenen İller Bankası Anonim Şirketi'nin (İLBANK) sermayesi 250 milyar TL'ye yükseltildi. Cumhurbaşkanı kararıyla gerçekleştirilen artış, bankanın finansman kapasitesi ve yerel yönetimlere sağlayabileceği kaynaklar açısından önem taşıyor.

10 Ekim 2026 tarihli ve 33396 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 11856 sayılı kararla İller Bankası'nın sermayesi yeniden belirlendi.

Sermaye 120 milyardan 250 milyara çıktı

İller Bankası'nın sermayesi, Kasım 2024'te alınan kararla 120 milyar TL'ye yükseltilmişti. Bankanın 2025 yılına ilişkin kurumsal kayıtlarında da bu tutar yer alıyordu.

Yeni düzenlemeyle sermaye 250 milyar TL'ye çıkarıldı. Böylece önceki tutara göre 130 milyar TL'lik artış gerçekleşti.

Karar, 6107 sayılı İller Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun'un 4'üncü maddesine dayanıyor.

Söz konusu madde, bankanın sermaye yapısını ve sermaye artırımında kullanılabilecek kaynakları düzenliyor.

250 milyar TL doğrudan nakit aktarımı değil

Kararın en önemli ayrıntısı, sermaye tutarıyla bankanın fiilen kullanabileceği nakit kaynağının birbirinden farklı olması.

İller Bankası'nın nominal sermayesinin 250 milyar TL'ye çıkarılması, aynı tutarın bankanın kasasına aktarıldığı veya tamamının belediyelere kredi olarak dağıtılacağı anlamına gelmiyor.

Bankanın nominal sermayesi ile ödenmiş sermayesi ayrı kalemler olarak değerlendiriliyor. Yeni karar metninde de belediyelere ayrılan ilave kredi tutarı, doğrudan nakit transferi veya il bazında yatırım dağılımı açıklanmadı.

Dolayısıyla sermaye artışının yerel yönetimlerin kullanabileceği finansmana nasıl yansıyacağı, bankanın kaynak oluşturma ve kredi kullandırma süreçlerine bağlı olacak.

Belediyelerin paylarından kesinti yapılıyor

İller Bankası'nın sermaye yapısında belediyeler ve il özel idareleri önemli rol oynuyor. 6107 sayılı Kanun'a göre bankanın ortakları bu yerel yönetimlerden oluşuyor.

Kanunda, genel bütçe vergi gelirlerinden yerel yönetimlere dağıtılan payların toplamı üzerinden aylık yüzde 2 oranında kesilen tutarın bankanın ödenmiş sermayesine eklenmesi öngörülüyor.

Ayrıca bankanın yıllık net kârının yüzde 30'u da sermayeye aktarılabiliyor. Mevzuat kapsamında sermayeye eklenmesi uygun görülen diğer kaynaklar ile yardım ve bağışlar da sermaye oluşumuna katkıda bulunabiliyor.

Bu nedenle İller Bankası'nın sermaye artışını yalnızca merkezi yönetimden yapılan bir kaynak aktarımı olarak değerlendirmek doğru değil.

Altyapı yatırımları açısından neden önemli?

İller Bankası, yerel yönetimlere finansman sağlanmasının yanı sıra içme suyu, kanalizasyon, atık su arıtma, kentsel altyapı ve üstyapı projelerinde görev üstleniyor.

Banka ayrıca belediyelerin yatırım projelerine teknik destek ve danışmanlık hizmeti sağlıyor. Sermaye tutarının yükseltilmesi, bankanın gelecekteki finansman faaliyetleri açısından daha geniş bir sermaye zemini oluşturabilir.

Ancak bu değişiklik tek başına yeni bir kredi paketi, hibe programı veya yatırım harcaması başlatıldığı anlamına gelmiyor.

Belediyelerin projelerine sağlanabilecek ilave finansmanın büyüklüğünün belirlenebilmesi için bankanın ödenmiş sermayesindeki değişim, kredi programları ve kaynak kullanımına ilişkin yeni açıklamaların izlenmesi gerekiyor.

Belediyelere ne kadar kaynak ayrılacak?

Yeni kararın ardından yanıt bekleyen temel soru, sermaye artışının belediyelerin yatırım finansmanına hangi ölçüde yansıyacağı.

İller Bankası'nın yasal görevleri arasında yerel yönetimlere kısa, orta ve uzun vadeli kredi sağlamak, altyapı projelerini finanse etmek ve teknik destek vermek bulunuyor.

Bununla birlikte 10 Ekim tarihli karar, belirli belediyelere tahsis edilecek finansman tutarlarını veya yeni bir kredi dağıtım takvimini içermiyor.

Dolayısıyla sermaye artışının belediyelerin yatırım imkânlarını ne ölçüde genişleteceği, sonraki finansman kararları ve bankanın mali tablolarıyla netleşecek.