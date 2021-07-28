İllere göre haftalık COVID-19 vaka sayısı açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 17-23 Temmuz'da her 100 bin kişide görülen COVID-19 vaka sayılarını açıkladı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, il bazında 100 bin nüfusa karşılık gelen COVID-19 vaka sayılarına yer vererek, "Salgını kontrol altında tutma gücümüzü zora sokmayalım. Aşı olup tedbirlere uymak zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.

İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Salgını kontrol altında tutma gücümüzü zora sokmayalım. Aşı olup tedbirlere uymak zorundayız. pic.twitter.com/L8lOdq94Vx — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 28, 2021

Bakan Koca, son bir haftada vaka sayısı en çok artan illerin Siirt, Diyarbakır, Bitlis, Giresun ve Iğdır olduğunu açıkladı. Koca paylaşımında, "Vaka sayılarındaki artış ve aşılanma oranı arasında ilişki var. Aşı olup tedbirlere uyun." ifadelerini kullandı.

En fazla vaka artışı yaşanan iller Siirt, Diyarbakır, Bitlis, Giresun ve Iğdır

Bakan Koca'nın paylaştığı Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, haftalık COVID-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 88,19, Ankara'da 69,13, İzmir'de 33,43 oldu.

Bakanlığın 10-17 Temmuz verilerine göre 100 binde görülen COVID-19 vaka sayısı İstanbul'da 75,12, Ankara'da 57,95, İzmir'de ise 24,46'ydı.

Siirt bu hafta 100 binde 748,39 vaka ile ilk sırada yer aldı. Bu ildeki 100 binde COVID-19 vaka sayısı bir önceki hafta 471,57 olarak kayıtlara geçmişti.