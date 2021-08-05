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İllere göre haftalık COVID-19 vaka sayısı açıklandı

İllere göre haftalık COVID-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 168,82, Ankara'da 165,20, İzmir'de 43,30 oldu.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 24-30 Temmuz arasında illere göre her 100 bin kişide görülen COVID-19 vaka sayılarını açıkladı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, il bazında 100 bin nüfusa karşılık gelen COVID-19 vaka sayılarına yer vererek, "Aşı olma oranı yüksek olan illerimiz vaka artışlarından çok daha az etkileniyor." değerlendirmesinde bulundu.

Son bir haftada vaka sayısının en çok Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Batman ve Bitlis'te arttığı bilgisini paylaşan Koca, "Daha çok aşı olan kişi daha az salgından etkilenmek demek. Aşınızı zaman kaybetmeden olun." ifadesini kullandı.

 

Bakan Koca'nın paylaştığı Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre haftalık COVID-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 168,82, Ankara'da 165,20, İzmir'de 43,30 oldu.

Bakanlığın 17-23 Temmuz verilerine göre 100 binde görülen COVID-19 vaka sayısı İstanbul'da 88,19, Ankara'da 69,13, İzmir'de 33,43'tü.

Siirt bu hafta 100 binde 1139,94 vaka ile ilk sırada yer aldı. Bu ildeki 100 binde COVID-19 vaka sayısı bir önceki hafta 748,39 olarak kayıtlara geçmişti.

 

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