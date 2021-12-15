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İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı

27 Kasım-3 Aralık verilerine göre, 100 bin kişide görülen COVID-19 vaka sayısı İstanbul'da 269,58, Ankara'da 182,37, İzmir'de 69,58 oldu.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Her 100 bin kişide görülen COVID-19 vaka sayısı, 27 Kasım-3 Aralık'ta İstanbul, Ankara ve İzmir'de azaldı.

 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, il bazında her 100 bin nüfusa karşılık gelen COVID-19 vaka sayılarının yer aldığı haritayı paylaştı.

Buna göre, her 100 bin kişide görülen COVID-19 vaka sayısı, 27 Kasım-3 Aralık'ta İstanbul'da 269,58, Ankara'da 182,37, İzmir'de 69,58 oldu.

Bu sayılar bir önceki hafta (20-26 Kasım) İstanbul'da 287,40, Ankara'da 202,88, İzmir'de 70,65 olarak kayda geçmişti.

Bakan Koca, vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilin Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Eskişehir, Artvin, Sinop, Denizli, Giresun ve Gümüşhane olduğunu belirtti.

İllere göre 27 Kasım-3 Aralık'ta her 100 bin nüfusta görülen COVID-19 vaka sayıları yüksekten düşüğe şöyle sıralandı:

"Çanakkale (472,53), Osmaniye (468,87), Kırklareli (456,13), Bilecik (387,72), Adana (381,23), Balıkesir (380,4), Ordu (362,1), Mersin (345,63), Tekirdağ (336,43), Eskişehir (335,72), Kocaeli (327,7), Yalova (322,04), Hatay (317,66), Karabük (314,02), Sinop (302,6), Giresun (298,63), Tunceli (297,21), Samsun (294,16), Trabzon (287,97), Tokat (285,35), Düzce (279,77), Edirne (278,59), İstanbul (269,58), Bolu (267,79), Amasya (261,11), Çorum (253,52), Bursa (250,79), Denizli (249,78), Sakarya (249,27), Burdur (238,87), Kırşehir (213,95), Gümüşhane (213,83), Zonguldak (213,63), Manisa (199,29), Kütahya (199,07), Kastamonu (193,16), Bartın (192,48), Rize (191,08), Artvin (186,43), Ankara (182,37), Isparta (155,35), Kahramanmaraş (151,18), Çankırı (148,11), Nevşehir (146,58), Erzincan (135,65), Niğde (131,47), Kırıkkale (126,66), Ardahan (120,63), Uşak (120,18), Afyon (102,05), Sivas (92,94), Konya (77,29), Karaman (76,89), Elazığ (73,13), Kayseri (73,09), Kilis (72,83), Aksaray (72,34), Antalya (69,65), İzmir (69,58), Iğdır (69,05), Yozgat (67,05), Aydın (58,35), Muğla (58,35), Adıyaman (54,55), Gaziantep (51,16), Malatya (50,11), Bingöl (48,98), Kars (42,12), Erzurum (35,48), Bayburt (31,74), Şanlıurfa (29,64), Diyarbakır (29,55), Siirt (23,86), Batman (18,06), Mardin (16,73), Ağrı (16,25), Hakkari (13,19), Muş (12,65), Bitlis (11,68), Şırnak (11,34), Van (6,35)."