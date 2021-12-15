İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı

Her 100 bin kişide görülen COVID-19 vaka sayısı, 27 Kasım-3 Aralık'ta İstanbul, Ankara ve İzmir'de azaldı.

27 Kasım-3 Aralık arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında. pic.twitter.com/viWOygeX07 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 15, 2021

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, il bazında her 100 bin nüfusa karşılık gelen COVID-19 vaka sayılarının yer aldığı haritayı paylaştı.

Buna göre, her 100 bin kişide görülen COVID-19 vaka sayısı, 27 Kasım-3 Aralık'ta İstanbul'da 269,58, Ankara'da 182,37, İzmir'de 69,58 oldu.

Bu sayılar bir önceki hafta (20-26 Kasım) İstanbul'da 287,40, Ankara'da 202,88, İzmir'de 70,65 olarak kayda geçmişti.

Bakan Koca, vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilin Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Eskişehir, Artvin, Sinop, Denizli, Giresun ve Gümüşhane olduğunu belirtti.

İllere göre 27 Kasım-3 Aralık'ta her 100 bin nüfusta görülen COVID-19 vaka sayıları yüksekten düşüğe şöyle sıralandı:

"Çanakkale (472,53), Osmaniye (468,87), Kırklareli (456,13), Bilecik (387,72), Adana (381,23), Balıkesir (380,4), Ordu (362,1), Mersin (345,63), Tekirdağ (336,43), Eskişehir (335,72), Kocaeli (327,7), Yalova (322,04), Hatay (317,66), Karabük (314,02), Sinop (302,6), Giresun (298,63), Tunceli (297,21), Samsun (294,16), Trabzon (287,97), Tokat (285,35), Düzce (279,77), Edirne (278,59), İstanbul (269,58), Bolu (267,79), Amasya (261,11), Çorum (253,52), Bursa (250,79), Denizli (249,78), Sakarya (249,27), Burdur (238,87), Kırşehir (213,95), Gümüşhane (213,83), Zonguldak (213,63), Manisa (199,29), Kütahya (199,07), Kastamonu (193,16), Bartın (192,48), Rize (191,08), Artvin (186,43), Ankara (182,37), Isparta (155,35), Kahramanmaraş (151,18), Çankırı (148,11), Nevşehir (146,58), Erzincan (135,65), Niğde (131,47), Kırıkkale (126,66), Ardahan (120,63), Uşak (120,18), Afyon (102,05), Sivas (92,94), Konya (77,29), Karaman (76,89), Elazığ (73,13), Kayseri (73,09), Kilis (72,83), Aksaray (72,34), Antalya (69,65), İzmir (69,58), Iğdır (69,05), Yozgat (67,05), Aydın (58,35), Muğla (58,35), Adıyaman (54,55), Gaziantep (51,16), Malatya (50,11), Bingöl (48,98), Kars (42,12), Erzurum (35,48), Bayburt (31,74), Şanlıurfa (29,64), Diyarbakır (29,55), Siirt (23,86), Batman (18,06), Mardin (16,73), Ağrı (16,25), Hakkari (13,19), Muş (12,65), Bitlis (11,68), Şırnak (11,34), Van (6,35)."