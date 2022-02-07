İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haftalık insidans haritasını açıkladı.

22-28 Ocak arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 iller; Elazığ, Uşak, Iğdır, Tokat, Kırklareli, Rize, Kırıkkale, Isparta, Bayburt, Manisa.

Her 100 bin kişide vaka sayısı İstanbul'da 889, Ankara'da 1003, İzmir'de 961 oldu.

En yüksek vaka sayısı 1214 ile Kırklareli'de kaydedildi. Vaka oranı en düşük il ise 60 ile Van.