İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı
Haftalık insidans haritasına göre her 100 bin kişide vaka sayısı İstanbul'da 889, Ankara'da 1003, İzmir'de 961 oldu.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haftalık insidans haritasını açıkladı.
22-28 Ocak arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 iller; Elazığ, Uşak, Iğdır, Tokat, Kırklareli, Rize, Kırıkkale, Isparta, Bayburt, Manisa.
Her 100 bin kişide vaka sayısı İstanbul'da 889, Ankara'da 1003, İzmir'de 961 oldu.
En yüksek vaka sayısı 1214 ile Kırklareli'de kaydedildi. Vaka oranı en düşük il ise 60 ile Van.