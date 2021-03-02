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İllere göre haftalık vaka sayıları açıklandı

İl bazında haftalık COVID-19 vaka sayıları açıklandı. Buna göre en yüksek vaka oranı Ordu'da, en düşük vaka oranı ise Şırnak'ta kaydedildi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 20-26 Şubat haftasında illere göre 100 bin nüfusa düşen COVID-19 vaka sayısının güncel haritasını paylaştı.

İllere göre haftalık (20-26 Şubat) COVID-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 89,90, Ankara'da 39,84, İzmir'de 53,42 oldu.

Ordu, Giresun, Samsun, Trabzon ve Rize, 100 bin kişide en çok COVID-19 vakası görülen iller oldu.

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