İllere göre haftalık vaka sayıları açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 20-26 Şubat haftasında illere göre 100 bin nüfusa düşen COVID-19 vaka sayısının güncel haritasını paylaştı.

İllere göre haftalık (20-26 Şubat) COVID-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 89,90, Ankara'da 39,84, İzmir'de 53,42 oldu.

Ordu, Giresun, Samsun, Trabzon ve Rize, 100 bin kişide en çok COVID-19 vakası görülen iller oldu.