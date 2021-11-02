İllere göre haftalık vaka sayıları açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 16-22 Ekim'de illere göre her 100 bin kişide görülen COVID-19 vaka sayılarını açıkladı.

Her 100 bin kişide COVID-19 vaka sayısı İstanbul'da 296,84, Ankara'da 328,31, İzmir'de 57,07 oldu.

Bu sayılar bir önceki hafta (9-15 Ekim) İstanbul'da 292,33, Ankara'da 374, İzmir'de 47,99 olarak kayda geçmişti.

16-22 Ekim arasında, 100.000 KİŞİ İÇİNDE bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz. pic.twitter.com/bjAKPohW29 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 2, 2021

Bakan Koca, vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilin, Yalova, Tunceli, Edirne, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ, Kocaeli, Amasya, Osmaniye ve Kırşehir olduğunu belirtti.

İllere göre 16-22 Ekim'de her 100 bin nüfusta görülen COVID-19 vaka sayıları yüksekten düşüğe şöyle sıralandı:

"Karabük (552,92), Zonguldak (518,6), Kocaeli (456,88), Düzce (447,59), Ordu (431,31), Kastamonu (419,79), Bolu (414,55), Bursa (411,79), Sakarya (406,75), Tokat (402,43), Çorum (393,68), Yalova (387,97), Kahramanmaraş (381,62), Erzincan (374,95), Kırıkkale (352,35), Kırşehir (346,85), Samsun (334,86), Amasya (332,94), Bilecik (332,39), Ankara (328,31), Trabzon (321,47), Kilis (317,94), Kütahya (315,94), Giresun (310,88), Çankırı (308,69), Balıkesir (297,35), İstanbul (296,84), Ardahan (293,26), Sinop (289,66), Tunceli (286,42), Bartın (278,42), Osmaniye (269,8), Uşak (267,17), Yozgat (250,54), Eskişehir (244,37), Niğde (240,01), Sivas (235,26), Kayseri (233,7), Adıyaman (233,53), Adana (230,88), Bingöl (229,62), Manisa (226,94), Elazığ (222,63), Tekirdağ (219,69), Rize (217,22), Kırklareli (212,59), Hatay (209,48), Malatya (208,77), Karaman (205,16), Afyonkarahisar (197,99), Isparta (187,82), Denizli (187,34), Çanakkale (185,76), Gümüşhane (182,78), Mersin (180,33), Nevşehir (178,38), Edirne (178,04), Konya (173,95), Burdur (171,85), Erzurum (165,24), Iğdır (163,92), Artvin (161,06), Gaziantep (161,05), Kars (157,59), Ağrı (110,75), Şanlıurfa (104,86), Bitlis (92,88), Bayburt (85,46), Aksaray (85,1), Diyarbakır (77,49), Muş (76,86), Hakkari (66,66), İzmir (57,07), Antalya (52,27), Mardin (50,54), Aydın (47,18), Muğla (47,16), Batman (37,56), Van (36,89), Siirt (33,53), Şırnak (20,64)."