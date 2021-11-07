İllere göre haftalık vaka sayıları açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık COVID-19 vaka sayılarını açıkladı. 23-29 Ekim'de illere göre her 100 bin kişide görülen COVID-19 vaka sayıları İstanbul ve Ankara'da azalırken İzmir'de arttı.

Bakan Koca'nın, sosyal medya hesabından paylaştığı Türkiye haritasında yer alan verilere göre, 23-29 Ekim'de her 100 bin kişide COVID-19 vaka sayısı İstanbul'da 293,02, Ankara'da 287,85, İzmir'de 64,81 oldu.

Bu sayılar bir önceki hafta (16-22 Ekim) İstanbul'da 296,84, Ankara'da 328,31, İzmir'de 57,07 olarak kayda geçmişti.

Bakan Koca, vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilin Yalova, Osmaniye, Balıkesir, Ordu, Çanakkale, Kırklareli, Tekirdağ, Bilecik, Antalya ve İzmir olduğunu belirtti.

İllere göre 23-29 Ekim'de her 100 bin nüfusta görülen COVID-19 vaka sayıları yüksekten düşüğe şöyle sıralandı:

"Karabük (534,04), Yalova (489,77), Ordu (468,35), Zonguldak (449,59), Kocaeli (447,26), Bursa (392,06), Bolu (391,36), Tokat (384,37), Düzce (375,56), Çorum (371,99), Sakarya (368,48), Balıkesir (360,64), Kastamonu (360,01), Bilecik (356,17), Kahramanmaraş (339,51), Osmaniye (336,34), Amasya (322,51), Samsun (311,12), Kırşehir (304,89), Trabzon (299,54), Erzincan (296,46), İstanbul (293,02), Ankara (287,85), Tunceli (285,22), Kırıkkale (281,3), Giresun (273), Bartın (268,87), Çankırı (264,51), Sinop (255,94), Tekirdağ (250,03), Kırklareli (244,93), Adana (240,05), Kütahya (239,64), Kilis (227,6), Çanakkale (222,33), Eskişehir (219,17), Rize (216,63), Manisa (211,29), Hatay (196,95), Niğde (192,78), Sivas (190,13), Uşak (188,13), Adıyaman (182,46), Mersin (181,3), Ardahan (176,79), Karaman (176,13), Elazığ (170,08), Kayseri (166,45), Yozgat (163,92), Nevşehir (162,97), Denizli (162,74), Edirne (160,63), Malatya (160,39), Gümüşhane (154,55), Artvin (153,98), Isparta (150,35), Burdur (146,02), Bingöl (145,86), Konya (127,33), Afyonkarahisar (122), Gaziantep (115,13), Kars (113,36), Erzurum (111,04), Iğdır (110,77), Bayburt (79,36), Şanlıurfa (77,77), Aksaray (69,74), İzmir (64,81), Ağrı (62,38), Diyarbakır (62,02), Antalya (61,92), Bitlis (61,25), Muğla (50,86), Hakkari (49,91), Aydın (49,24), Muş (38,43), Siirt (35,34), Mardin (30,54), Van (27,32), Batman (26,92), Şırnak (12,83)."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık vaka sayılarına ilişkin sosyal medya hesabı

Twitter üzerinde yaptığı paylaşımda, “23-29 Ekim arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık

toplam yeni COVID-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu

haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz." ifadelerini kullandı.