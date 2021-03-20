İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 13-19 Mart arasında illere göre her 100 bin kişide görülen COVID-19 vaka sayılarını açıkladı. Bakan Koca, açıklamasında, "Virüsü yok sayamayız. Onun normal hayatımızı elimizden almasına da izin vermemeliyiz. Bunu tedbirlere uyarak başarabiliriz." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca'nın açıkladığı verilere göre, Haftalık COVID-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 251,12, Ankara'da 107,99 İzmir'de 111,41 oldu.

Haftalık verilere göre, Samsun, Giresun, Sinop, Balıkesir ve Yalova 100 bin kişide en çok COVID-19 vakası görülen iller olurken; Şırnak, Siirt, Hakkari, Mardin ve Şanlıurfa 100 bin kişide en az vaka görülen iller oldu.