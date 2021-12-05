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İllere göre vaka haritası açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 20-26 Kasım'da illere göre 100 bin kişide görülen COVID-19 vaka sayılarını açıkladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 20-26 Kasım'da illere göre 100 bin kişide görülen COVID-19 vaka sayılarını açıkladı.

Haftalık verilere göre 100 bin kişide görülen COVID-19 vaka sayısı İstanbul'da 287,40, Ankara'da 202,88, İzmir'de 70,65 oldu.

Bakan Koca, vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilin Osmaniye, Adana, Mersin, Hatay, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Burdur, Bilecik ve Edirne olduğunu belirtti.

 

İllere göre 20-26 Kasım'da her 100 bin nüfusta görülen COVID-19 vaka sayıları yüksekten düşüğe şöyle sıralandı:

"Osmaniye (600,85), Tunceli (460,19), Ordu (417,26), Adana (416,65), Balıkesir (388,7), Tokat (384,7), Bilecik (380,4), Çanakkale (380,21), Kırklareli (379,83), Karabük (378,06), Düzce (360,65), Kocaeli (357,24), Yalova (357,18), Hatay (347,55), Mersin (345,74), Samsun (327,27), Eskişehir (311,53), Bolu (306,22), Trabzon (289,94), Tekirdağ (288,14), İstanbul (287,4), Giresun (284,14), Sinop (282,27), Sakarya (278,33), Bursa (275,26), Amasya (273,63), Çorum (269,75), Kütahya (255,42), Zonguldak (243,23), Kahramanmaraş (240,46), Denizli (234,7), Burdur (232,88), Kastamonu (231,95), Bartın (220,63), Edirne (212,13), Kırşehir (204,9), Ankara (202,88), Gümüşhane (201,83), Manisa (200,95), Rize (179,75), Isparta (178,74), Erzincan (177,02), Niğde (175,66), Çankırı (169,41), Artvin (165,78), Kilis (160,37), Nevşehir (155,76), Kırıkkale (149,98), Uşak (142,11), Sivas (113,86), Ardahan (111,27), Afyonkarahisar (109,51), Yozgat (100,93), Karaman (98,46), Kayseri (93,64), Elazığ (93,2), Konya (88,13), Antalya (70,75), İzmir (70,65), Aksaray (70,21), Gaziantep (67,25), Malatya (64,75), Bingöl (63,53), Aydın (60,94), Muğla (60,05), Iğdır (59,11), Adıyaman (58,5), Kars (51,24), Erzurum (48,14), Şanlıurfa (37,11), Diyarbakır (37,01), Bayburt (35,4), Siirt (33,23), Ağrı (25,03), Bitlis (23,08), Mardin (22,11), Muş (19,95), Batman (11,77), Van (9,48), Hakkari (8,56), Şırnak (8,37)."