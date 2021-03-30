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İllere göre vaka sayıları açıklandı

İllere göre her 100 bin kişide görülen COVID-19 vaka sayılarını açıkladı. COVID-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 401,62, Ankara'da 184,29 İzmir'de 156,48 oldu.

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Sağlık Bakanlığı, illere göre 7 günlük her 100 bin kişide görülen COVID-19 güncel vaka sayılarını açıkladı.

Bakanlığın "covid19.saglik.gov.tr" adresinde Türkiye haritası üzerinden 20-26 Mart 2021'e ait il bazında yayımlanan verilere göre, haftalık COVID-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 401,62, Ankara'da 184,29, İzmir'de 156,48 olarak gerçekleşti.

Haftalık verilere göre, her 100 bin kişide en az COVID-19 vakası görülen iller Şırnak, Siirt, Şanlıurfa, Mardin ve Van, en çok vaka görülen iller ise Samsun, İstanbul, Yalova, Giresun ve Sinop oldu.

İllerin her 100 bin kişide haftalık (20-26 Mart) COVID-19 vaka sayısı şöyle:

"Şırnak (13,57), Siirt (22,65), Şanlıurfa (28,98), Mardin (31,24), Van (31,58), Muş (33,57), Hakkari (35,65), Diyarbakır (36,28), Bitlis (37,04), Uşak (38,71), Batman (46,11), Kars (55,8), Ağrı (59,02), Denizli (68,4), Bingöl (69,56), Afyonkarahisar (70,43), Manisa (82,72), Burdur (82,74), Tunceli (86,29), Adana (86,95), Kahramanmaraş (89,03), Hatay (89,13), Kırşehir (95,87), Karabük (106,32), Aydın (109,11), Mersin (110,66), Muğla (112,81), Isparta (112,88), Sivas (114,33), Kırıkkale (114,46), Elazığ (117,87), Erzurum (118,95), Düzce (123,33), Gümüşhane (124,2), Nevşehir (124,28), Zonguldak (126,01), Artvin (131,56), Ardahan (134,15), Gaziantep (134,16), Bartın (136,2), Niğde (140,58), Antalya (143,86), Iğdır (145,05), Kütahya (153,12), Karaman (154,95), İzmir (156,48), Bursa (159,68), Bayburt (161,15), Yozgat (169,17), Sakarya (181,17), Bolu (183,61), Ankara (184,29), Adıyaman (199,7), Erzincan (200,06), Bilecik (227,69), Aksaray (231,44), Çorum (232,77), Eskişehir (235,25), Osmaniye (244,1), Çankırı (247,88), Rize (250,03), Kayseri (260,16), Kocaeli (262,11), Edirne (265,84), Tekirdağ (273,06), Tokat (273,47), Trabzon (278,24), Amasya (279,89), Malatya (283,32), Kırklareli (298,28), Ordu (322,96), Kilis (324,25), Kastamonu (329,19), Konya (334,97), Balıkesir (344,84), Çanakkale (348,81), Sinop (354,8), Giresun (397,57), Yalova (400,65), İstanbul (401,62), Samsun (586,84)."

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