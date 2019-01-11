İllere Seçim Koordinasyon Merkezleri kurulacak
Türkiye genelinde illerde Seçim Koordinasyon Merkezleri kurulması kararlaştırıldı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzasıyla yayımlanan seçim güvenliği genelgesi kapsamında illerde Seçim Koordinasyon Merkezleri kurulacak.
Terör örgütlerinin seçmeni baskı altına alma ve etnik kimlik üzerinden provokatif davranış girişimlerine karşı gerekli tedbirler alınacak.
Sosyal medya üzerinden provokatif paylaşımlara anında müdahale edilerek seçim sonuçlarını manipüle etme girişimlerine karşı tedbir alınacak.
Kaynak: AA