ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
12 °C

İllerin çıkaracağı milletvekili sayısı değişti

Denizli, Kırşehir ve Tunceli'nin çıkaracağı milletvekili sayısı birer azalırken, İstanbul'un 2, Antalya'nın ise 1 arttı.

İllerin çıkaracağı milletvekili sayısı değişti
Paylaş Tweetle Paylaş E-Bülten A+ A-

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığınca 31 Aralık 2019 tarihli veriler esas alınarak ilan edilen nüfus bilgilerine göre, seçim çevrelerini ve illerin çıkaracağı milletvekili sayısını güncelledi.

Buna göre, Ankara ve İstanbul 3'er, Bursa ve İzmir 2'şer seçim bölgesine ayrıldı.

Denizli, Kırşehir ve Tunceli'nin çıkaracağı milletvekili sayısı 1'er düşerken, İstanbul'un çıkaracağı milletvekili sayısı 2, Antalya'nın ise 1 arttı.

Kaynak: AA

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap