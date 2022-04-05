İllerin çıkaracağı milletvekili sayısı yeniden belirlendi

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Yüksek Seçim Kurulu kararına göre, İstanbul 98, Ankara 36, İzmir 28, Bursa ise 36 milletvekili çıkaracak.

Karara göre ayrıca, Adana ve Konya 15, Antalya 17, Gaziantep ve Şanlıurfa 14, Diyarbakır 12, Kocaeli ve Mersin 13, Hatay 11, Manisa ve Kayseri 10, Samsun ve Balıkesir 9, Aydın, Tekirdağ ve Van 8, Denizli, Muğla ve Sakarya 7, Afyonkarahisar, Erzurum, Eskişehir, Malatya, Mardin, Ordu ve Trabzon 6, Adıyaman, Elazığ, Kütahya, Sivas, Tokat, Zonguldak ve Batman 5, Ağrı, Çanakkale, Çorum, Edirne, Giresun, Isparta, Aksaray, Şırnak, Osmaniye ve Yozgat 4, Amasya, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Hakkari 3, Kars, Kastamonu, Kırklareli, Muş, Nevşehir, Niğde, Rize, Siirt, Uşak, Karaman, Kırıkkale, Yalova, Karabük ve Düzce 3, Artvin, Bilecik, Çankırı, Erzincan, Gümüşhane, Kırşehir, Sinop, Tunceli, Bartın, Bayburt, Ardahan, Iğdır ve Kilis 2 milletvekili çıkaracak.