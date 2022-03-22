İlyas Salman hakim karşısına çıktı

Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda "Türk milletini alenen aşağılama" suçunu işlediği iddiasıyla hakkında 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan ünlü sanatçı İlyas Salman'ın yargılanmasına başlandı.

Anadolu 54. Asliye Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmada sanık İlyas Salman ile avukatı Özgür Murat Büyük hazır bulundu.

Kimlik tespitinin ardından savunmasını yapan Salman, kendisini kimin şikayet ettiğini bilmediğini belirterek, kimseye hakaret etmediğini ve mevcut hükümete oy veren halka eleştirel sözler söylediğini belirtti.

Salman, muhalif bir sanatçı olduğunu, istediği düzen gelse bile yine muhalif olmaya devam edeceğini söyledi.

Sanık avukatı Büyük ise müvekkilinin konuya ilişkin yaptığı konuşmanın bütününe bakıldığında üzerine atılı suçun unsurlarının oluşmadığının görüleceğini belirterek, müvekkilinin beraatini talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Duruşma sonrası gazetecilere açıklama yapan Salman, muhalif bir sanatçı olarak görevini yaptığını ifade ederek, "Ben görevimi yapmaktan dolayı mutluyum. Sanatçı yapısı gereği muhaliftir. Hangi düzen gelirse gelsin onun eleştirisini yapar, alkışına kulak asmaz. Çok fazla söyleyecek bir şeyim yok." dedi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, geçen yıl sosyal medyada yayınladığı videolu paylaşımda "Türk milletini alenen aşağılama" suçunu işlediği iddia edilen Salman'ın 6 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.