"İmamoğlu, 16 milyonun adayıdır"

16 Mayıs 2019

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkan Yardımcıları Muharrem Erkek ve Veli Ağbaba, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve bazı belediye başkanları ile Bakırköy Pazar Alanı'nda düzenlenen iftara katıldı.

İftarın ardından Sunay Akın'ın anlatımı ve Çocuk Kalpler Kumpanyası'nın şarkılarıyla "Uğurlar Olsun Bandırma 100 Yılın Hikayesi" gösterisi gerçekleşti.

Gösterinin ardından Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Kaftancıoğlu sahneye çıktı.

Burada konuşma yapan Kılıçdaroğlu, 16 Mayıs 1919'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ülkenin kurtuluşu için en ciddi mücadeleyi vermek üzere İstanbul'dan Samsun'a doğru yola çıktığını belirterek, "Biz bugün 100 yıl önce yapılan bir hareketi, bir bağımsızlık meşalesini anmak için buraya toplandık. Onların ruhu şad olsun, saygıyla anıyoruz." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, kendilerinin de bugün bir demokrasi ve hak mücadelesi verdiklerini dile getirerek, "Güzel şeyler yapmış atalarımız. Bizler güzel şeyler yapmaya mahkumuz, onlara layık olmak için. Güzel şeyler yapacağız. İstanbul'da da yapacağız. Ekrem İmamoğlu'yla yapacağız. Hak mücadelesi, milli mücadele vereceğiz. 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.' dediler. Eğer milletin iradesi varsa, o iradeyi, elimizden alınan o iradeyi, 23 Haziran'da yeniden alacağız." ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu, "İstanbulluların iradesi katledildi. Bütün vicdan sahibi İstanbullulara sesleniyoruz; vicdanımızın sesini dinleyeceğiz ve öyle sandığa gideceğiz. Bizim irademize bir saldırı yapılmışsa, bizim irademiz 7 çete mensubu tarafından elimizden alınmışsa, biz o iradeyi ve o gücü söke söke alacağız. Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı olmaktan çoktan çıktı. O artık 16 milyon İstanbullunun adayıdır." dedi.

Gençlerden seçimlere kadar kim olursa olsun bir kişiyi daha ikna etmesini isteyen Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Sizden sadece bir şey bekliyorum; komşunuz, yakınınız, dayınız kim olursa olsun bir kişiyi daha ikna edeceksiniz 23 Haziran'da ve beraber sandığa gideceksiniz. Biz zalimden ve zulümden yana değiliz, haktan, hukuktan ve adaletten yanayız diyeceksiniz. Elbetteki geri milletin iradesiyle alacağız. Hiç kimseye kızmayacağız, kin ve öfke beslemeyeceğiz. Çünkü biz hakkımızı, güzel bir İstanbul istiyoruz. Çünkü biz 16 milyon İstanbullunun kardeşçe yaşamasını istiyoruz. Bunun en güzel adımlarından birisini, bu yürüyüşü başlatan en güzel insanlardan birisini size emanet ediyorum. Onun adı Ekrem İmamoğlu."

"İstanbul'u ayağa kaldıracağız"

Ekrem İmamoğlu da "Samsun'a giden Bandırma Vapuru'nda Mustafa Kemal Atatürk'e eşlik eden gençlik, 'tam bağımsız Türkiye' diyen bir ruh, özgürlük ateşi vardı. 100. yılında aynı inançla yürüyoruz. O günün koşullarında çok kötü durumda olan Anadolu'yu, Türkiye'mizin insanını ayağa kaldıran Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs ruhunun 100. yılında biz de hep birlikte İstanbul'u ayağa kaldıracağız. 16 milyon insanı kucaklayarak Türkiye'nin demokrasi mücadelesini de hep birlikte vereceğiz. 'Yaşasın cumhuriyet, yaşasın demokrasi' diyoruz. Her şey çok güzel olacak." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA